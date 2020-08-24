遊戲股王鈊象（3293 ）配發現金股利25元，除息參考價812元，今（24）日除息，開盤後股價表現強勢立刻填息，股價更一度上攻漲停達893元新高價。法人表示，鈊象旗下6大網路遊戲持續上攻，又打進美國博弈市場，全年營運樂觀，預期接下來股價有望叩關千元。

鈊象日前舉辦法說會，董事長李柯柱表示，展望下半年，鈊象將有兩大動能，一是六大app營運持續向上，二則是鈊象今年打入美國博弈市場且有所斬獲，對下半年營運與獲利樂觀看待。

鈊象上半年營運表現亮眼，其中網路遊戲營收比重從去年的81％，提升至94％，毛利率也從去年同期的92％提高到96％，上半年稅後淨利較去年增加7.94億元，年增102％。

其中，鈊象7月營收7.53億元，首次突破7億元大關，月增10.6％、年增50.2％。單月營收創歷史新高。稅前淨利3.81億元，稅前每股純益達5.44元，單月賺超過半個股本。

近期鈊象打入美國線上博弈遊戲市場，授權遊戲有老虎機、魚機、賓果為主，據悉，鈊象授權的遊戲可在PC、手機上玩，但並非透過App Store、Play Store雙平台推出。不過鈊象也坦承，線上博弈遊戲並不是在美國不是每一州都合法，因此未來不可能在全美推出。

鈊象表示，海外授權目前帶來的營收若與其他6大網路遊戲相比，約介於《明星3缺1》、《金好運》之間。雖然鈊象並未明確公布該兩款遊戲的每月營收數字，但該兩款遊戲的營收排名在6款網路遊戲中並列第二。

(工商 )