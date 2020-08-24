一名何姓女子與林姓人夫用手機互傳甜訊「山無稜天地合才敢～」、「我真的好想你」，等甜蜜訊息，林妻去年五月間在臉書發現何女標記丈夫，文章內容提及家中私密事情，於是質問丈夫，這才揭發2人婚外情坦承外遇，一怒之下氣決定提告求償100萬元。台南高分院法官認為，兩人簡訊引用戲劇《還珠格格》的深情男女誓言，加上親密合照，最終駁回何女的上訴，確判賠正宮定30萬元。

何女不滿一審被判賠30萬元提上訴，並表示，臉書貼文都是生活照片以及與朋友的交往紀錄，且自己常有與朋友臉部貼近或身體靠近的動作，不能因為我與林男有臉部貼近的照片，就認為與林夫有姦情，況且雙方是在2018年12月間參與朋友投資案才認識，同行足跡遍及宜蘭、台北以及大陸，隔年4月林男向她借錢160萬元就避不見面，這才知道上當。

林男則證稱，與何女在2018年10月間認識，同年12月中旬開始密切交往，2019年1月至5月間兩人在雙北市、宜蘭姊夫住處，大約發生過10次性關係，這也是導致他和妻子離婚的主因。

台南高分院法官調閱何女及林男的對話紀錄發現，2人在2019年6月12日及21日互傳手機簡訊，包含「山無稜天地合才敢～」、「原來我的擔心是多餘的，真是笨蛋，男人再壞最終還是有個家可回，女人不同了，祝你幸福，有讓你老婆感到不悅的地方，我慎重跟她道歉」等等，可見兩人早已逾越一般男女社交的正常往來，此外，何女還有開房刷卡帳單與「老公我超愛你的」等錄音鐵證，最終不採信何女說詞，駁回上訴，確定判賠30萬元。

(中時新聞網)