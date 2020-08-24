吳佩慈分享育兒近況。(圖／翻攝自IG)

吳佩慈2014年為愛退出演藝圈後，陸續替大陸百億富商未婚夫紀曉波生下2子2女，不過近來紀曉波頻傳出財務問題，不僅旗下公司股價跌到僅剩1分錢，更傳出吳佩慈的豪宅已3度抵押籌錢，近日吳佩慈更新近況，感嘆「這日子過得...不容易啊」。

吳佩慈除了自己的IG外，還幫4個孩子開了「小吳媽媽的育兒經」的IG帳號，常分享孩子們的近況，近日她曬出老三的畫作，忍不住笑說「我家小三的繪畫天份真令我驚嘆」，而因為快開學了，她又要開始化身「全科家教」，讓她忍不住感嘆「這日子過得...不容易啊」，並喊話全香港的媽媽一起加油。

雖然只是在講育兒辛苦，但一句「這日子過得...不容易啊」仍引起外界無限遐想。其實，吳佩慈和紀曉波交往後，為他生下2子2女，之前有傳他在吳佩慈名下存入約200億台幣，加上房產與股票，推估她個人總資產至少有232億台幣，比台積電創辦人張忠謀還有錢，不過近期紀曉波陷入財務危機，更爆出欠債百億，也讓人擔心起她們的豪門生活。

(中時新聞網)