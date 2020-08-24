根據近百年氣象紀錄，每年平均有3-5次颱風侵台，颱風會將海水面拉高，加上強勁風勢推動海水淹溢至更內陸地區，宛如小型海嘯即為「風暴潮」(Storm surge)。綠色和平今(24)日發布最新研究，未來30年若不積極減碳，台灣將受到海平面上升與風暴潮雙重威脅下，淹溢台灣本島面積將達2120平方公里。

隨著氣候變遷加速融冰、升溫導致海水熱膨脹，全球海平面正以每年1.9公釐速度上升，綠色和平利用美國中央氣候研究組織(Climate Central)的全球海平面上升研究模型，推估在2050年不積極減碳的情境下海平面將上升0.56公尺，台灣約有1398平方公里、120萬人將受海平面上升淹溢影響；而風暴潮高度將達1.62公尺，淹溢台灣本島面積達2120平方公里，比起海平面上升影響面積增加1.5倍，受影響人數達290萬、建物影響更超過2843萬坪，約500個台北小巨蛋面積。

綠色和平專案主任張皪心表示，分析六都面臨的海平面上升與風暴潮威脅，台南市淹沒面積最多(約426.65平方公里)，包含七股、安南各級古蹟如熱蘭遮城遺址與安平古堡、四草砲臺，台南科技工業園區的Google資料中心等都將被淹溢；新北市淹水雖然面積不及台南市，但因人口密度高，受影響人口達75萬人，為六都之最。

張皪心強調，2015年杜鵑颱風及2016年梅姬颱風襲台，皆造成風暴潮使全台多處淹水，地方政府應宣示「氣候緊急狀態」及擬定配套政策，高雄市長陳其邁補選時承諾要讓年輕人有更好的發展，然而陳尚未承諾宣布氣候緊急，十分遺憾。

對此，綠色和平主張因應「氣候緊急」策略必須包括全面評估城市氣候風險、規劃城市的減碳目標、訂定城市的再生能源及低碳運輸的發展目標等，也指出我國環保署的溫室氣體減量目標十分不足。

(中時 )