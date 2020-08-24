因適值夜間，山區漆黑，警方見張、李長時間未休息及進食，分批將2人先載回所內休息，提供熱飲及餅乾暫時充飢。（玉里警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

張男因不熟路況，行駛於山風一號吊橋前500公尺處，車輛不慎卡在轉彎處深溝，警方聯繫玉里吉普車隊協助將車輛拉起。（玉里警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

張姓男子日前駕駛自小客貨車，前往救援在花蓮卓溪鄉八通關古道登山受傷的李姓男子，因不熟路況，卡在山區道路轉彎處深溝動彈不得；花蓮玉里分局卓樂派出所獲報後，趕往現場救援，分批將張、李救下山，最後再利用繩索順利讓車輛脫困。

警方表示，張、李前往八通關古道登山，張因體力好先行下山並在登山口等待李男，一段時間過去，遲遲未見其蹤影，經其他山友告知李因腳部扭傷無法行走；張聽聞後，想說距離不遠，不好意思麻煩救難人員，便獨自駕駛私車至步道內救援。

張男因不熟路況，行駛於山風一號吊橋前500公尺處，車輛不慎卡在轉彎處深溝，因馬力不足、未具備四輪傳動功能，動彈不得。警方接獲報案後，立刻派人前往救援。

因適值夜間，山區漆黑，且車輛下方即為懸崖，搶救難度倍增，警方見張、李長時間未休息及進食，分批將2人先載回所內休息，提供熱飲及餅乾暫時充飢，並聯絡玉里吉普車隊趕赴現場，利用繩索拖曳，費近2小時才將受困車輛拉起。

玉里分局長陳蔚文呼籲，民眾務必衡量車子性能狀況及現場地形、地物後，再駕車進入山區，切勿因一時大意影響遊玩興致，甚者造成憾事。

(中時 )