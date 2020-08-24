統一獅球團表示，8月29、30日連續兩天統一獅第三波主題日活動「假面騎士Ｘ統一獅聯名主題派對」，將在台南棒球場熱鬧登場，有看又有玩，請球迷一起同樂。

獅隊除了取得日本授權安排假面騎士1號及假面騎士ZERO ONE守護統一獅台南主場，本次系列活動也特別與SEGA共同合作，連續兩天將準備遊戲紀念卡四款，共計4000張，要贈送給進場體驗假面騎士魅力的觀眾。

連續兩天活動日現場也規劃SEGA假面騎士大亂鬥遊戲機台六台，提供民眾現場體驗遊戲樂趣，持當日比賽門票現場排隊即可體驗遊戲樂趣，每張門票限體驗一次，每場限額750個名額，遊戲機體驗將到當日18：30活動截止。

要如何取的假面騎士遊戲紀念卡呢？連續兩天8.29及8.30現場完成闖關遊戲體驗任務者，除了可兌換假面騎士1號或假面騎士ZERO ONE貼紙，活動加碼贈送，前1000位完成闖關遊戲者，贈送遊戲卡其中兩款，每天贈送不同款式。

為了感謝球迷熱情到萊恩酷現場選購假面騎士Ｘ統一獅聯名商品，凡每日消費前250位，加碼贈送SEGA假面騎士遊戲卡紀念卡一張，想要搜集四款不一樣款式的遊戲卡嗎？連續兩天來球場闖關遊戲、體驗遊戲機、購買聯名商品就有機會一次收集完畢。

(中時 )