新冠肺炎病毒肆虐全球，確診病例已經高達2300多萬例，並奪走了80多萬條人命，而WHO在來自32國的239名科學家發表公開信呼籲正視新冠肺炎病毒會透過空氣傳播的問題後，也已經承認新冠病毒除了接觸、飛沫傳染外，也可能透過空氣傳播病毒，因此淨化室內空氣品質及消滅空氣中的病毒，也成為相當重要的新課題！

為了喚起國人對於室內空氣品質的重視，台灣空氣品質健康安全協會於8月27日（四）至30日（日），也結合了以「今日防疫布局 明日健康幸福」為主題的「2020台灣室內設計／材料大展」，在台北南展覽館一樓K區舉辦「2020台灣室內空氣品質淨化博覽會」（簡稱「台灣淨博會」），邀請國內空氣品質淨化相關產業廠商參展，並向觀展民眾介紹改善室內空氣品質及滅菌、防疫的新科技。

30日（日）上午10點至12點則在展場內的「趨勢論壇」，由台灣空氣品質健康安全協會理事長沈世宏（前行政院環保署署長）擔任引言人，邀請明志科技大學教授洪明瑞、康福好居環境科技股份有限公司總經理朱正強、大晶光電股份有限公司董事長張葉岸、銘祥科技實業股份有限公司總經理等人以「免疫建築」、「裝修甲醛治理與法律糾紛」、「光觸媒空氣淨化技術與應用」及「室內空氣品質IOT自動監控系統」為題分享相關資訊與科技。

近年來，不少醫學研究均指出，空氣汙染已成為影響人類生存最大風險的殺手，因為人類壽命受空氣汙染影響的平均壽命是1.9歲，遠遠高於吸煙（1.8歲）、濫用藥物及酒精（11個月）、不衛生的水（6個月）、交通事故（5個月）、愛滋病（4個月）、瘧疾（3個月）、恐怖攻擊（23天），而空氣汙染也跟人類罹患肺癌、肺腺癌、肝癌、心臟病等心血管疾病、中風、失智、糖尿病、骨質疏鬆、乳癌、憂鬱症、基因變異等疾病息息相關，每年全球因此丟掉性命者也高達900萬人，就連台灣每年的死亡人口，也有9%與空氣汙染有關！

也因此，台灣空氣品質健康安全協會希望透過「台灣淨博會」的舉辦，深化國人對於空氣品質健康、安全以及衛生等呼吸權的重視，媒合空氣品質淨化產業與國內民眾需求，藉以提高國人的居住、生活品質及健康與安全。

(中時新聞網)