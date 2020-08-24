交通部公路總局24日上午於大里區舉辦「台74線大里及霧峰地區增設匝道工程：台74線草湖交流道)動土典禮，交通部長林佳龍表示，台74號線作為動脈，讓交通四通發達，帶動大里霧峰地區發展，交通部也啟動路廊匝道的評估與規劃，中央地方齊心協力讓未來中山路延伸讓台三線與台74線暢順，草湖地區高架橋下路廊打通，將有效提昇大里及霧峰地區居民的居住及生活品質。

林佳龍表示，台74線路廊匝道，不只是單一匝道的規劃，還包括十九甲、六順橋等地區的匝道，讓屯區進出台中市區及透過74號串聯高速公路更方便，具有區域性的效果。

林佳龍說，在台中市長任內也推動三環三線齊串聯，交通串聯才能四通發達，草湖地區的74號線匝道是進出大里軟體園區最重要的動線，未來中山路延伸讓台三線與台74線可以讓在地交通更能夠暢順，而高架橋下平面道路也是重要的路廊，如此大里軟體園區的車流問題才能夠改善，交通部也啟動路廊匝道的評估與規劃，總預算高達近12億元，74號串連國道一號、四號、三號，盼中央地方齊心協力，讓台中的公路網串連三環，交通更能四通八達。

林佳龍強調，屯區人口增加快，也有很多產業投資，他特別感謝何欣純從議員到立委一路對於屯區交通的努力。林佳龍也說，自己從立委、市長到交通部長，對於過去推動的建設，現在以交通部長的身分來動工也相當高興。他也提到，盼北台中的公路網經過花博的建設後，未來幾項重大工程，包括國道四號的豐潭段、國道一號連接74號線的空中匝道也規畫完整，讓未來的路網更便利與暢順。

(中時 )