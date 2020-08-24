副總統賴清德今日批評前總統馬英九「製造恐慌比戰爭還恐怖 」，馬則回應，近來他說了一些實話、真話，觸痛了民進黨政府內心深處真正的問題，現今兩岸情勢高度緊張，被國際危機組織列為「政治安全情勢重大惡化地區」，美國與大陸間衝突不斷，這些都是事實，並非他所製造，他也沒有能力製造。

馬指出，事實上，製造恐慌最內行的就是蔡英文總統，去年總統大選時，蔡總統以國家機器不斷製造販賣芒果乾（亡國感），就是靠製造恐慌當選；國家機器如何整肅異己，賴清德曾深受其害，應該體會深刻。

馬前總統辦公室呼籲，社會各界都應好好思考，臺灣所面對的情勢是不是真如民進黨「大內宣」所營造的那麼大好；萬一台海有情況的時候，蔡總統說要先承受第一波攻擊，會對人民的生命財產造成多大的衝擊與損害。民眾都希望不要有戰爭，身為總統應該要有防止戰爭發生的能力，這些才是必須要關注的重要議題，請執政者不要再無謂亂噴口水。

(中時 )