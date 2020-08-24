中央流行疫情指揮中心針對美國返台少年居家檢疫期間，就醫進行核酸檢測，對彰化縣衛生局動政風調查，掀起社會關注，幾乎形成一股風暴，24日11點10分，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥僅簡單表示，第一階段調查已經完成，第二階段針對衛生局執行部分還要再5天，彰化縣政府回應，靜候調查。

莊人祥今天表示，有關彰化縣衛生局在居家檢疫期間做核酸檢測這件事情，已經完成第一階段的調查，主要是針對民眾、醫院在接到要去採檢的一些反映，和過程中做了一些調查，過程中有了解到後續就醫狀況，還有通報系統需要後續作一些修正，調查報告裡面都有了。

有關，第二階段調查針對衛生局執行方面的調查，還需要5天，針對這個階段做報告，將擇適當時機再做說明。

守在電視機前的民眾都傻眼了，「都鬧了快一整個禮拜，幾句交代，會不會太莊孝維」，「哇勒….，是留校察看的意思喔」「歹戲拖棚，是還要拖多久啦」

今天大批媒體守在彰化縣衛生局要等著中央流行疫情指揮中心記者會後，局長葉彥伯的說法，局長沒有現身。

彰化縣政府隨後也做出回應，靜候調查。

(中時 )