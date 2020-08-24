林佳龍：桃機航廈滾動式檢討 12:492020/08/24 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部公路總局24日上午於大里區舉辦「台74線大里及霧峰地區增設匝道工程：台74線草湖交流道)動土典禮。（馮惠宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部公路總局今(24)天上午於大里區舉辦「台74線大里及霧峰地區增設匝道工程(台74線草湖交流道)」動土典禮，針對面對媒體關心桃園第一航廈的整建，林佳龍表示，會因應第三航廈的招標啟動評估，做滾動式的檢討。 林佳龍說，桃園機場為航空城智慧機場城市，第三航廈經過一年多的努力有兩家國內與國際大廠投標，目前因疫情的關係對國際航空業者衝擊，未來將第三航廈因應機場的服務容量需求來進行檢視，讓未來的功能與設計動線讓三個航廈成為一個大航廈，整合成為超大型的機場服務。 (中時 ) #航廈 #機場 #林佳龍 #第一航廈 #第三航廈 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸交火能撐多久 關鍵在民心 04:102020/08/23 政治要聞 新舟600達陣 陸客機品牌飛向非洲 04:102020/08/24 焦點新聞 國泰金領銜 台股聚焦金融法說會 04:102020/08/23 專題周報 菁英盃》北市大全龍陣容佳 勝負攸關面子 17:082020/08/23 體育 效法老美 火速擴增直升機航母 陸改裝商用半潛船 10:582020/08/24 軍事 桃機1航廈拆除重建時機 交部鬆口 04:102020/08/24 生活新聞 40年桃機一航廈擬拆除重建 交通部：三航廈營運後 15:222020/08/23 生活 捷克大陣仗來台招商 台捷投資論壇 31日登場 04:102020/08/24 財經要聞 銓增3米光纖雷射切割機 9／18台灣鈑金雷射應用展亮相 04:102020/08/24 產業特刊 共軍黃海南海軍演 發動夜襲訓練 04:102020/08/23 政治要聞 政治熱門新聞 沒有韓國瑜的高雄居然「走鐘」 在地人怨嘆：淹20年了 - 政治 馬英九2024若再選總統會投誰？陳揮文發驚人之語 - 政治 誓言戳破綠塑造的陳其邁暖男形象 李明璇喊：高雄我來了 - 政治 台海開戰有前兆？網友答案一面倒揭：看美國一舉動最準 - 政治 淹水影片流出後 網：怎沒看到最愛高雄的市長？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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