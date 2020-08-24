交通部公路總局今(24)天上午於大里區舉辦「台74線大里及霧峰地區增設匝道工程(台74線草湖交流道)」動土典禮，針對面對媒體關心桃園第一航廈的整建，林佳龍表示，會因應第三航廈的招標啟動評估，做滾動式的檢討。

林佳龍說，桃園機場為航空城智慧機場城市，第三航廈經過一年多的努力有兩家國內與國際大廠投標，目前因疫情的關係對國際航空業者衝擊，未來將第三航廈因應機場的服務容量需求來進行檢視，讓未來的功能與設計動線讓三個航廈成為一個大航廈，整合成為超大型的機場服務。

(中時 )