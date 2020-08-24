促轉會上午舉行「縫隙裡有光：促轉會平復杜孝生、廖麗川司法不法」記者會。副總統賴清德致詞時表示，以促轉條例平反的首宗原住民案件，代表在威權時期的當下沒有一個族群倖免，所以未來追求轉型正義必然也要不分族群共同面對。

杜孝生及廖麗川平反案，時空背景要拉回1954年。促轉會表示，當時時任吳鳳鄉衛生所所長的杜孝生，以及吳鳳鄉鄉公所森林幹事廖麗川兩人，因「高一生、湯守仁等叛亂及貪汙案」牽連，遭判侵占、圖利，分別被判處17年和10年有期徒刑。

由於杜、吳兩人罪名不屬於內亂、外患，過去向「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會」申請賠（補）償從未成功，因而有 「白色恐怖的縫隙」之稱。促轉會成立後，杜銘哲、廖純義向促轉會提出聲請，重新調查本案。

受難者杜孝生之子杜銘哲表示，他是1959年出生，他父親的案子是發生在1952年，已經過70幾年，他要感謝全體台灣人一起走過來的成果，而本案獲得平反最大的意義，是他父親的名字重新在鄒族重新被看見，因為在案子沒有平反之前，整個家族在阿里山是消失的。受難者廖麗川之子廖純義雖未親自出席，但透過畫面表示，這次案件的平反他很感謝，也很期待以後的台灣不要再發生類似事件。

促轉會主委楊翠說，類似案件對原住民的影響非常深刻，也造成部落的恐懼、矛盾、拉扯、裂離，促轉會透過檔案、歷史文獻、在地訪查，希望把這樣的歷史背景建構，勾勒出整個國家的加害體制，並認定本案審判「違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則」，屬司法不法，依促轉條例第6條第3項第2款規定撤銷。

出席記者會的賴清德說，這次案件的平反具備幾個重要意義，一是促轉條例處理第一個原住民案件，代表當下沒有一個族群倖免，未來追求轉型正義必然也要不分族群，共同面對各個歷史的事件。另外，這是第一件非內亂外患案，也就是說促轉條例通過後，正義的光茫可以照到過去228及白色恐怖條例沒有辦法照到的隙縫。

賴清德並表示，這是原住民族轉型正義指標性的案件，過程中可以讓社會知道，原住民在威權時代同樣遭到當權者的迫害。這場記者會有歷史性的意義，面對台灣更好的未來，我們的確應該要團結，只要團結一定會可以因應各種外來的挑戰。賴清德也代表政府致上「撤銷決定書」，楊翠也致上「撤銷公函」給予家屬，象徵本案平反。

促轉會表示，受難者與原住民族政治領袖受迫害有關，為具有原住民轉型正義之指標性案件，象徵國家對於威權統治時期受難者及家屬及原住民族轉型正義的重視。

(中時 )