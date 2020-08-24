好好的在加油站加油，等待加油員拿取信用卡、發票收據等，卻遭後方機車碰撞，你會怎麼做呢？有網友在臉書社團發文表示，騎乘機車前去加油，卻遭後方也要加油的騎士碰撞，照一班人的認知，說聲「道歉」也就算了，豈知對方的態度讓他刷新三觀。

原PO表示他在本月22日加油，待加油站工讀生還取信用卡、發票等收據時，卻遭到後方同樣欲要加油的婦人碰撞，他穩住車子後回頭看了對方一眼，沒想到對方竟沒有要道歉的意思，還回說「撞一下又沒怎樣」！態度讓原PO傻眼直問「為什麼撞人的人態度可以這麼理所當然，連道歉都沒有」？而這位婦人則反責怪「年輕人脾氣不好」。

讓原PO爆氣表示，到底是誰家的家長，撞到我的車還沒道歉就算了，還直說自己是「老灰呀郎（老人），別計較太多」。他不滿地說「老人撞到人就可以不用道歉嗎」？便一直要他別計較那一點擦撞，從頭至尾都沒有絲毫一點歉意。

他隨後更說，「若我今天胸前背著一個嬰兒，車子沒穩住倒了，算誰的」？更氣得表示，車子雖然沒怎樣，但真的很想報警說她肇事逃逸。

不少網友評「笑死，老人撞到就不用道歉嗎？」、「那個阿桑在家裡應該也是個問題人物」、「西老灰啊！倚老賣老」、「以年老當藉口，就可以這麼無恥？」事後，這名婦人的孫子私訊原PO，代婦人致歉，但還是讓他質疑「妳本人有悔意嗎」？

(中時新聞網)