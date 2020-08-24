時力前立委黃國昌深夜於個人臉書表示，昨日流出而導致時力苗栗縣議員曾玟學退黨的錄音帶，是經過剪接及斷章取義。時力立委邱顯智今日於立院受訪表示，如果有惡意變造，支持黃採取法律行動。也希望曾、黃大家一起坐下來溝通。

據了解，黃國昌在黨內決策委員選舉時配票給曾玟學，但在去年黨內針對2020大選，討論選對會小組成員人選時，曾玟學沒有支持黃國昌屬意的徐永明，而引起黃國昌不滿。

曾玟學表示，因為當時徐永明傳出可能會參選區域立委，因此沒有支持。邱顯智也證實，徐當時的確還沒有決定要選或不選區域立委。

錄音帶流出資料內容中，黃國昌說「曾玟學認為說靠他自己能選上決策委員，我只能笑笑的，我的配票單下去的時候，有多少黨員是看那個配票單投票的，你們心裡很有數。」以及「我講句不客氣，曾玟學你是出來靠夭什麼的，黨有欠你嗎？當初你選的上決策委員會，我講句不客氣的，沒有我支持你，你選的上嗎？結果你選上決策委員後，你以為你是誰阿。」

曾玟學昨晚為此宣布退黨，也表示不會接受慰留。邱顯智說，錄音帶對當事人造成很大傷害，昨日第一時間就與曾玟學聯絡，也還是會全力挽留，據了解兩人目前正在開會討論。

(中時 )