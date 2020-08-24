米契爾、穆雷兩大射手24日上演火力互飆秀，結果米契爾占了上風！米契爾全場投27中15、18罰17進，攻下全場最高51分，帶領西區第6爵士129比127險退西區第3金塊，3勝1敗宣告聽牌，看來這個系列戰很有機會出現「下剋上」戲碼。

打完前3節，爵士取得97比89領先，但在末節，金塊射手穆雷三分火力全開，幫助金塊逐漸縮小落後差距，但米契爾最後54.1秒果決投進三分外線，也讓爵士保有4分領先優勢，可是約基奇馬上切入扣進兩分，雙方又回到1顆球的差距。

米契爾最後37.1秒兩罰俱中，領先差距回到4分，穆雷切入雖然「疑似」遭到戈貝爾打手犯規，裁判偏不響哨，也讓米契爾最後21.6秒又是兩罰俱中，葛蘭特隨後隨替金塊罰進兩分，不過爵士接下來也靠穩定罰球，終於確保勝利到手。

米契爾成為自從喬丹、艾佛森之後，史上第3位能在單一系列戰兩場比賽得分破50球員，光是他一個人的罰球次數(18)，就比金塊今天全隊罰球次數(13)還多，康利也替爵士貢獻26分，克拉克生替補拿下24分，戈貝爾17分、11籃板。

穆雷雖替金塊攻下季後賽生涯新高50分，卻沒辦法扭轉戰局，約基奇29分、7籃板及6助攻，米爾沙普16分、7籃板，接下來G5將於26日開打，金塊勢必想盡辦法延長戰線，否則就只能跟籃網、七六人等隊一樣準備離開奧蘭多了。

(中時 )