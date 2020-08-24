新冠肺炎疫情持續在歐美延燒，居家辦公、遠端教學儼然已成為新生活型態，也帶動NB、chromebook以及平板等需求暢旺，MOSFET(金氧半場效電晶體)需求暢旺，加上國際部分IDM大廠受到疫情衝擊，不得不延長交期，這也使得台灣MOSFET順勢受惠，動能預計將一路延伸到至少年底，富鼎(8261)攻上漲停，尼克森(3317)一度大漲6%，大中(6435)、杰力(5299)等漲幅也都在3%~4%之間強勢震盪，扮演今日盤面強勢族群。

疫情衝擊到工作模式，NB自今年第二季起全球市場大好，加上現在歐美疫情持續延燒，該需求預計將延伸到今年下半年、甚至到明年上半年，直到疫苗上市為止，居家辦公、遠距教學將成為新生活型態，MOSFET需求也在NB暢旺下，供應鏈自第二季起就開始加大對MOSFET拉貨動能，該動能預計將一路延伸到本季甚至第四季。

在市場需求暢旺下，國際IDM大廠積極搶佔此波MOSFET商機，只是受到疫情影響，部分國際IDM大廠被迫延長交貨，台系MOSFET廠可望補上缺口，加上第三季原本就為傳統旺季，營運動能可期。

(時報資訊)