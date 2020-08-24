蒙姓軍人為載送搜救人員，24日上午駕駛吉普車下山，不慎翻落80公尺深的山谷。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

屏科大植物醫學系一名朱姓碩士生，13日前往高雄桃源山區採集昆蟲標本，不料卻就此失聯，至今已11天，警消多日搜山仍然未果，陸軍八軍團第四支援指揮部也在今（13日）投入搜救，共派出11名國軍搜救隊員上山搜救，結果一輛沒載人的吉普車回程時跌落邊坡翻覆，險墜入80米深谷，22歲駕駛幸運僅有擦傷，經送醫治療後已無生命危險。

蒙姓軍人上午駕駛吉普車下山載送救難人員，疑似因為不熟悉山路地形，加上會車因素，他在藤枝林道崩坍處連人帶車翻落80公尺深的山谷，所幸，他的意識清醒僅手臂骨折，送醫無生命危險。初步判斷，蒙姓軍人的傷勢是手臂骨折。

屏科大朱清麟於8月13日與同學相約到桃園山區採集標本，但他當天沒有到集合地點會合，失聯至今沒有音訊。高雄市消防局獲報頭投入搜救工作，民間救難協會與國軍也相繼投入搜救行列。

藤枝林道18公里處有處大崩塌，崩塌深度達上百公尺，當地交通中斷多年，林務局藤枝森林遊樂區因此對外封園。

(中時 )