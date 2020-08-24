陳時中今天表示，考慮針對外國人入境實施十四天居家檢疫後的自費採檢，遭前疾管局局長蘇益仁批邏輯不通，認為既然外國人都已完成十四天的居家檢疫，又何必要花錢來進行採檢？應比照阿札爾模式在出境、入境各採一次。

蘇益仁表示，都已經隔離十四天，為什麼還要人家去自費採檢？「若政府是為社區感染著想應是用公費去做，好奇這邏輯上是怎麼來？」

蘇建議，自費篩檢可拉到入境時進行，後續仍需搭配居家檢疫措施，但至於要讓這些外國人關幾天？可以再做討論。

他說，像先前美國衛生部長阿札爾來台，就是一個非常好的模式，出境前採檢取得陰性報告，入境時又進行採檢，等於在三天內取得兩份陰性報告，大大降低病毒傳染可能，應盡速納為採檢的標準版本。

蘇益仁說，目前全世界除大陸與台灣，幾乎沒有低風險的國家，疫情極有可能延續至明年四月，政府應盡速研擬出縮短居家檢疫時間的措施，否則經濟面上恐怕會大受影響。

(中時新聞網)