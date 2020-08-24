一卡通24日表示，響應政府安心出遊，LINE Pay與一卡通公司攜手寒舍集團、雲朗觀光集團、台北美福大飯店、國賓大飯店、墾丁夏都沙灘酒店、以及商圈等全台超過600間的飯店、民宿、影城，透過LINE Pay選用LINE Pay Money付款，即享LINE POINTS 10％點數回饋 ，每筆回饋上限為LINE POINTS點數500點。

一卡通公司指出，LINE Pay與一卡通公司從用戶需求出發，LINE Pay 持續拓展多元支付場域，目前全台已有超過20萬個通路點，加入LINE Pay Money支付行列，消費據點涵蓋各個生活層面，未來也將持續擴大使用場景，積極提供用戶便利的支付生活體驗。

一卡通說，今年國旅正夯，LINE Pay與一卡通公司攜手全台超過600旅宿業者，推出旅遊回饋，滿足民眾出遊，又想省荷包的願望，活動遍及全台飯店、民宿、SPA、溫泉會館等。

一卡通表示，即日起，至9月30日止，前往指定旅宿店家消費，透過LINE Pay選用LINE Pay Money付款，即享LINE POINTS 10％點數回饋，每筆回饋上限為LINE POINTS點數500點，每帳戶最高可享3次回饋，合作店家包括寒舍集團、雲朗觀光集團、台北美福大飯店、國賓大飯店、墾丁夏都沙灘酒店等知名飯店。

(工商 )