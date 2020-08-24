新北市試推電子圍籬無樁式共享電動單車MOOVO 24日下午5點淡水區上線，民眾最擔心無樁式腳踏車將重演「OBIKE亂象」，對此交通局表示，MOOVO有電子圍籬限制，相關法規正由市議會審議中，未來所有共享運具都將納管，並且增加退場機制，若經營不當，市府可依法移置、拍賣，維護市容。

「這是一輛有電動助力的自行車」交通局長鍾鳴時表示，國人交通安全意識的提升，綠色共享運具成為現代人通勤通學的新選擇，電動輔助自行車是靠踩踏產生推力，適合上坡道路和長途路程，是更有效率的移動方式。

交通局綜合規畫科代理科長黃莉雅表示，MOOVO 試辦計畫第一階段於淡水區36個點今天下午5點起率先上線，板橋、新店、三重等3條通勤綠廊共規畫55個點位則於9月1 日起啟動，MOOVO藉著智慧手機操作，民眾只要手機下載APP並完成註冊即可用手機來借車，單次計費為前10分鐘9元，後每分鐘1元。

針對民眾疑慮MOOVO恐重演「OBIKE全台廢鐵亂象」交通局回應，廠商採用電子圍籬和GPS車輛定位規範停車區域，透過智慧科技管理避免停車亂象，並提供公共自行車傷害保險，讓騎乘多份安全保障。

此外，「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」正由市議會審議中，未來所有共享運具都將納管，並且增加退場機制，業者申請時要繳保証金等，若經營不當，市府依法移置、保管及拍賣，以維護市容和停車秩序。

(中時 )