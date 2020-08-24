◎無薪假人數微升 製造業7成仍占大宗

勞動部今(24)日公布最新減班休息統計，本周較上周微幅回升，計有事業單位820家、實施人數2萬49人，較前1期增加20家、360人，其中製造業佔總體7成仍為大宗。

◎民調：4成1民眾憂兩岸爆發戰爭 5成8不同意兩岸首戰即終戰

兩岸議題引爆馬蔡前後兩任總統隔空互嗆，台灣民意基金會今天公布民調，有4成1民眾擔心兩岸之間爆發戰爭，5成8不擔心。對馬英九認為兩岸「首戰即終戰」的說法，有3成4民眾同意，5成8不同意，基金會董事長游盈隆表示，大多數台灣人不認為兩岸一開戰，台灣方面就兵敗如山倒。

◎全國首例！不戴口罩台南開罰 挨罰的人是市長

台南市自17日起進入8大類場所未佩戴口罩、且經勸導未改善者，開罰3000元以上、1萬5000元以下。台南市長黃偉哲23日出席頒獎活動時，應要求短暫脫下口罩合影，儘管時間不長，但仍引發民眾質疑。對此，南市府衛生局調查後祭出首張罰單，黃偉哲收到後則稱「會立即繳交罰款。」

◎台鐵再推4款鮮食 8／26全台全家都能買

台鐵與全家合作讓「台鐵」經典美味，在全台3600家全家都能買到後，台鐵局今日宣布，26日再推第三波新品鮮食，有「滷排骨麵」、「滷肉排骨飯」、「酸菜肉包」與「經典滷大排」共4款。

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(中時新聞網)