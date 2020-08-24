北市府今推出融資智能互動服務。（譚宇哲攝）

北市府今推出融資智能互動服務。（譚宇哲攝）

今年新冠肺炎疫情衝擊產業經濟，北市府自3月1日起啟動紓困融資措施，至8月11日已受理申貸789件，總核准金額5億5515萬元，核貸率近九成；北市府今再推出融資智能互動服務，包括LINE官方帳號啟用、真人值機線上客服服務、智能客服語料庫持續更新，讓民眾一機在手，輕鬆查詢融資申辦資訊。

北市產業發展局指出，北市府2009年與財團法人中小企業信用保證基金、台北富邦銀行共同合作辦理「台北市中小企業融資貸款專案」，並於2011年再推辦「台北市青年創業融資貸款」，兩項產業專案貸款開辦至今共累計提供近6000家企業取得融資周轉，總放貸累計金額超過42億元。

產發局長林崇傑表示，今年新冠肺炎疫情發生後，北市3月1日起即率全國之先啟動紓困融資，降息家補貼總共降了6碼，協助青創企業短短5個多月融資5.5億元，其中4月為申貸高峰期，單月就有近300件申請，7、8月已降到50件以下，現在則已降至30件以下，回到疫情前狀況。

產發局說明，為提高融資服務品質，北市首創唯一政策性貸款以社群媒體LINE官方帳號推播，以及真人值機線上客服服務，並持續更新智能客服語料庫，民眾如欲查詢任何融資諮詢或申辦資訊，都可於LINE軟體的官方帳號中搜尋「北市府產業融資服務」帳號後，加入好友即可24小時隨時查詢想要的融資申辦資訊。

此外，民眾提問官方帳號機器人，若遇有較特殊問題或諮詢無法獲得所需資訊時，可轉線上真人諮詢服務，有效提升服務效率與品質。

(中時 )