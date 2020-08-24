《商情》供應意外大增 料棉價恐回測 12:162020/08/24 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於美國農業部8月份供需預測利空報告，將2020/21年度棉花產量預估從7月預測的1,750萬包，調升至1,810萬包，不如原先市場預期颶風和乾旱大幅減產，突顯美國棉種品質在持續提升。 分析師表示，市場預期美國農業部9月份預估報告前夕，棉價可能仍將在61-65美分之間波動，目前ICE棉花期貨的波動區間是57.50-65美分，儘管價格已多次努力挑戰65美分，不過功虧一簣，但長期看，棉花需求嚴重不足，且供應充裕，棉價將可能回測到55美分左右甚至更低的水準。(商品行情網) (時報資訊) #棉價 #供應 #回測 #美國農業部 #預測 也許您會感興趣 財經熱門新聞 陸晶片業EUV商機沒了 台積電狂砸千億採購撐起7奈米功臣 - 財經 MiniLED起飛 友達集團大贏家 - 財經要聞 - 工商時報 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 ECFA優惠失 機械輸陸驟降 - 產業財經 - 旺報 民航局稱已二度表達不宜設置 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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