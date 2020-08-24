由於美國農業部8月份供需預測利空報告，將2020/21年度棉花產量預估從7月預測的1,750萬包，調升至1,810萬包，不如原先市場預期颶風和乾旱大幅減產，突顯美國棉種品質在持續提升。

分析師表示，市場預期美國農業部9月份預估報告前夕，棉價可能仍將在61-65美分之間波動，目前ICE棉花期貨的波動區間是57.50-65美分，儘管價格已多次努力挑戰65美分，不過功虧一簣，但長期看，棉花需求嚴重不足，且供應充裕，棉價將可能回測到55美分左右甚至更低的水準。(商品行情網)

(時報資訊)