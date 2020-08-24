美系外資發布研究報告，重申台積電(2330)買進評等，並將目標價從421元上調到536元。美系外資看好晶圓代工需求將持續暢旺到2021年，聯電(2303)、世界(5347)今股價同步上揚。

美系外資看好晶圓代工需求將持續旺到明(2021年)年，預期台積電、聯電、陸廠中芯、世界先進明年營收將分別成長15%、3%、6%、6%。

美系外資看好晶圓代工龍頭台積電受惠5G智慧型手機放量、處理器委外生產訂單，將持續推升台積電市占率，重申買進評等，目標價從421元上調到536元。台積電擁有領先技術，加上7奈米和5奈米需求強勁，有望帶動台積電2021年營收表現優於同業。

上周外資買超台積電及世界先進，但賣超聯電。上周，外資賣超聯電48205張。上周外資共計買進世界先進4265張，三大法人共買超該股4856張。上周，外資買超台積電達21825張。

台積電ADR 21日上漲1.53美元、漲幅1.99%。台積電今早盤股價開高走高，開盤漲3元達427.5元，盤中進一步上揚，站回月線428元之上。台積電今年度技術論壇與開放創新平台生態論壇改採線上形式舉行，本周將正式登場。

(時報資訊)