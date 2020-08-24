儘管新冠疫情的惡化，南韓央行行長上午示警經濟復甦不確定，然華爾街股市上周末的齊揚造好，鼓舞上午亞洲主要股市的上揚，韓股投資人亦持續尋找低估值的個股，使得韓股上午延續走高。周一南韓KOSPI指數開高走高，至午間上漲25點或+1.1%，為2330點。

分析師表示，投資人似乎學習到在上周四大跌3.6%之後，如何從大型個股上獲利。分析師亦警告，南韓金融市場在疫情升高之際出現高度不確定性。

南韓疾病預防與管制中心表示，如果本周持續目前傳播，目前的第二級社交管制措施可能會升到最高等級，公共場所集會將限制在十人以下，學校將關閉。

上午主要大型股皆走高。三星電子上漲0.54%，報5.62萬韓元，三星SDI上漲2.48%，報4.34萬韓元，三星生物上漲2.25%，暫報8.17萬元。

SK海力士上漲3.2%。現代汽車漲4.1%。浦項鋼鐵(POSCO)漲0.75%。

韓元上午下跌，1188.85韓元兌一美元。

(時報資訊)