美國民主黨總統提名人拜登（Joe Biden）接受ABC News訪問表示，他將關閉經濟活動以阻止新冠肺炎疫情擴散，如果這是科學家所建議採取的行動。

在這個和副手賀錦麗參議員的第一場聯合專訪中，拜登表示，川普政府在疫情期間的「基本錯誤」，就是未讓這場疫病完全受控。

他在訪談中表示，「為了讓國家繼續運行、推動經濟持續成長，並讓人們就業，你必須解決這個病毒，必須去處理這個病毒」。被問及這是否意味著將關閉經濟，拜登回答表示：「我會關閉，我們將聽取科學家的建議」。

拜登並非第一位建議第二次封鎖美國的政要。明尼阿波利斯聯準銀行總裁Neel Kashkari本月初即呼籲應關閉經濟活動6周，以阻止疫情擴散。數位聯準會官員此前曾表示，未來經濟的體質取決於新冠肺炎疫情的發展。不過，川普政府官員自6月起，就表態反對第二次大規模封鎖經濟。

此外，拜登在訪談中表示，他對連做兩任共8年的總統抱持開放的態度，被問及是否願意任職8年，他回答：「當然」。

(時報資訊)