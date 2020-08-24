智慧餐飲科技業者iCHEF因應業務持續成長，今（24）日宣布將擴大徵才，主要招募iOS、前端、後端、QE工程師及全台地推業務夥伴等，預計將使團隊規模翻倍成長，盼藉此延攬各領域人才，強化營運能量，助力台灣百萬餐飲產業轉型。

iCHEF今年創業邁入第8年，致力提供餐廳簡單、具彈性的POS點餐系統與數據分析服務，並將POS做為「餐飲科技生態圈」核心，攜手金流、支付和外送等國際級合作夥伴，為餐廳提供各項應用服務，以運用數據和科技最佳化餐廳營運、協助餐廳翻轉營收。

雖然今年面對新冠肺炎疫情衝擊，iCHEF在疫情期間獲利仍維持成長，合作餐廳近日正式突破7000家，據點遍及台灣、香港、新加坡和馬來西亞。為擴大經營規模，iCHEF位於台北的總部近期搬遷至全新落成的寬敞辦公室，讓持續擴張的團隊能有舒適的辦公空間。

iCHEF此次徵才主要鎖定強化用戶體驗與技術串接設計的工程團隊擴編，以因應全球超過7000家餐廳使用者，須不斷面臨高峰壓力測試及挑戰，力求即時回饋調整、追求最高品質的高強度環境。預期此波招募後，工程團隊規模將占全公司人力逾30％。

此外，iCHEF也規畫廣邀智慧餐飲生態圈背後推手，向喜歡與人互動、善於經營關係的地推專才發出請帖，預計將地推團隊擴大1倍，招募新血一起深入地方餐廳、協助更多中小餐廳營運，目標全台都有服務、各區都有專屬業務。

iCHEF表示，除了在台灣本島迅速擴張外，亦規畫深入澎湖、蘭嶼、小琉球等離島，期望先深耕在經營、站穩台灣市場，未來亦續朝亞太區擴大發展，目前已在香港、新加坡、馬來西亞等地拓點，目標帶領團隊邁向全球，擴大餐飲科技版圖。

iCHEF共同創辦人程開佑表示，公司在疫情影響下仍穩健營運，業績不減反增、所有市場均維持成長。此次逆勢加倍投資人才、持續擴增團隊，以提升服務能量及品質，期望能廣納各方好手，成為推動餐飲業前進的能量，打造為由台灣而生的「世界級的軟體公司」。

(時報資訊)