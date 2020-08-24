因國際原料鐵礦砂價格一路走高，自月初漲近15%，為因應成本，豐興於上周周間(8/20)日宣布鋼筋產品每噸調漲300元，業表示表示，因原料急漲，促使客戶持續追貨，預設貨量快被搶完，因此周間調漲價格反應成本，未來仍有機會再漲。

本周豐興宣布廢鋼漲300元，每公噸7600元，上周周間已調漲的鋼筋維持平盤，每公噸15300元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至126.65美元；日本2H廢鋼每公噸漲至287元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸270元。(商品行情網)

(時報資訊)