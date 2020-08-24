位在西門町知名的飲品「幸福堂」的一顆葡萄柚鮮榨茶，也遭衛生局開罰3萬元。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

知名連鎖飲料店Tea Top（士林捷運店）的綠豆冰沙遭驗出大腸桿菌超標，目前已改善。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

夏日是飲冰品的旺季，台北市衛生局專案抽驗散裝手搖飲冰品、食用冰塊及配料，今年度第3波共抽驗68件，初、複檢仍不符衛生標準共有10件；其中， Tea Top（士林捷運店）的綠豆冰沙、西門町幸福堂的一顆葡萄柚鮮榨茶、橘子工坊（北投中和店）的白皙美人等知名連鎖飲料店都上榜。

「大腸桿菌群」常被用來作為監測食品是否遭汙染，北市衛生局針對手搖飲料店的衛生情形抽驗，本次初、複檢皆不合規定的業者共有10家，主要原因為大腸桿菌群或生菌數超標，已依食安衛生管理法處3萬元罰鍰。

不合格商品包括「爺茶」的阿里山冰茶、「Cafe8」的8號巧克力、「橘子工坊」北投中和店的白皙美人、「米津號冰菓室」的古早味挫冰、「関山三八」的四季春含冰塊、「柒品茶」（景美店）的氮氣咖啡含冰塊、「迪茶創始一號店」的奶茶冰淇淋、「巧涼冰品」的黑糖剉冰、「幸福堂」的一顆葡萄柚鮮榨茶和「Tea Top」（士林捷運店）的綠豆冰沙。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，食品檢驗出大腸桿菌群過多，雖不會影響身體健康直接致病，但顯示產品衛生狀態不良，在製作過程中的衛生狀況、食材、器具或包裝過程可能遭受汙染，依食品安全衛生管理法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

記者致電「Tea Top」業者表示，已改善；「橘子工坊」北投中和店的店員則表示，不清楚狀況；米津號冰菓室指出，衛生局有來複檢，情形都已改善。

另外，衛生局也針對中元祭祀食品抽驗，共計30件，其中1件「桂味荔枝」和1件「百香果」被檢出殘留農藥不符合規定，來源廠商分別為「新北市」及「南投縣」，已移請所轄縣市衛生局處辦，並命令抽驗地點下架產品不得販售，最高可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

(中時 )