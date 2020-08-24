109年第二次全國羽球排名賽甲組決賽落幕，雙打男將李洋和妹妹李芷蓁相隔7年再度攜手合作，雖然每場比賽都覺得差點落敗，但仍一路奪勝並收下冠軍，而男雙則由雙胞胎兄弟檔李芳任／李芳至站上頒獎台最頂峰。

李洋和妹妹李芷蓁第一次以混雙組合挑戰全國羽球排名賽，對於奪冠相當意外，而決賽他們更只花29分鐘就鎖定勝利，李洋笑說：「每天都覺得比賽要輸了，但運氣很好，一舉拿下冠軍。」

李芷蓁不僅感謝哥哥耐心帶領，也感謝自己順利撐過比賽，儘管賽前緊張到反胃，仍告訴自己心態擺正、努力發揮最重要；李洋賽後坦言想感謝上個月宣布退休的大學長薛軒億，「學長努力想把好的觀念傳承給年輕選手，我也想跟隨學長的腳步，將經驗傳授給新一代的選手，幫助小將們成長，今天特別想拿下勝利，把冠軍獻給他。」

綽號「阿門」的薛軒億，目前轉任基層當教練培育選手，這次排名賽他帶隊之餘也有參加這次全排賽男單，在4強賽不敵2015年世青賽冠軍呂家弘。

109年第二次全國羽球排名賽男雙冠軍李芳任、李芳至。（中華羽協提供）

土地銀行成本次全排賽大贏家，混雙和男雙都留下冠軍，男雙決賽更由雙胞胎兄弟檔李芳任／李芳至，和隊友柏禮維／張課琦上演「內戰」，開局弟弟李芳至略顯緊張，球路較無變化，李芳任不斷鼓勵，儘管第1局以17比21落敗，第二局雙胞胎重整士氣，李芳至調整球速、放慢腳步以平常心應對，最後連拿兩局以21比18、21比14成功逆轉。賽後李芳至提到在賽中雖然尾椎的舊傷復發，不過想著都到最後一天了，再撐一下、不要放棄，哥哥李芳任更扛起重擔，要弟弟不要擔心，後面有他守著。

全國羽球排名賽一年共有兩次。除了是職業球員年度國內排名競賽與國手選拔的舞台，也是業餘選手邁向職業球員道路的認證機會，凡於乙組賽事獲得單打前四名、雙打前三名之選手，便可報請中華民國羽球協會晉升為甲組球員，乙組決賽將於8月27日開打，賽事期間大會將提供網路直播服務廣大球迷粉絲，大會官網、臉書、IG也將即時更新最新賽事相關資訊。

(中時 )