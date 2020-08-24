台灣超商密度高居全球之冠，其中又以7-11及全家兩強最大，全家股價（21日止）攻上280元，正式超車統一超（271元）；7-11在店數上領先全家逾2200家。網友發問「小7有什麼優點是全家比不上的嗎」，許多人一致推崇「店面環境」。

根據統計（今年7月19日止），7-11全國門市已達5915家，遙遙領先；居次的全家3671家，落後超過2200家；萊爾富及OK，分別有1417家、752家。7-11市占率逾5成，穩居超商龍頭。

隨著超商可以領口罩、發振興三倍券，普及度與方便性已成政府政策推廣一重要管道，多元服務項目更讓台灣民眾愈來愈依賴，「可以不跟家人住，但不能住家附近沒有超商」。

有網友上PTT發問，「7-11有什麼優點是全家比不上的」，問題PO出後，引起鄉民熱烈討論。許多人直指一個原因「店面環境」，不少人有共鳴，認為小7規劃就是比全家好，「贏在乾淨整齊，沒有奇怪的東西」、「店面擺設動線佳，環境也比較明亮」、「就算有座位，也弄得很整齊」。

不過也有網友回應，指全家的東西比較好吃，包括app和付款等服務比較便民。

(中時新聞網)