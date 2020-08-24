新冠肺炎肆虐未見趨緩，嚴重影響全球生活方式，眼見第二波疫情即將升溫，個人健康傷害保險的需求性更趨重要。泰安產險表示，該產險特別推出全新「有疫健康」個人健康險專案，將法定傳染疾病納入承保範圍，若在海外確診疾病住院，日額給付再加倍，讓患者無後顧之憂專心療養，給予充足醫療保障。

國內衛福部於今年年初將新冠肺炎列為法定傳染病，另外每年常見的法定傳染疾病如A型流感、流感病發重症、腸病毒感染併發重症等，也同樣影響國人日常。泰安產險推出全新「有疫健康」個人健康險專案，將法定傳染疾病納入承保範圍，每年花數千元即有較完整的健康防護。

泰安產險表示，「有疫健康」具四大特點：1、無論疾病或意外住院皆屬保障範圍。2、法定傳染病無等待期間，購買立即生效。3、180天內未就醫之突發傷病，住院日額加倍給付。4、突發傷病住院超過90天，另給付高額慰問金。此外專案也可另加選重大疾病項目，針對併發症也一併納入保障。

泰安產險說，若在海外確診疾病住院，日額給付再加倍，讓患者無後顧之憂專心療養，給予充足醫療保障。即日起投保「有疫健康」專案，立即成為泰安產險VIP保戶，享專屬健康禮賓服務，無論是常見病症、急性傷病、藥用指導或慢性病等，皆提供線上免費一對一醫師即時諮詢，如私人醫師般隨侍在旁，輕鬆解決健康疑慮與困擾；另同時提供綿密的全省門診醫療網路，由專業醫護團隊諮詢推薦，獲得了解疾病屬性與求診科別方向等超值服務。

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