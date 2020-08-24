根據Omdia 2020年6月份的「智能手機面板月度出貨追蹤報告」，全技術類別的智慧型手機螢幕出貨相比4月和5月均有大幅增長，尤其是LCD面板出貨數量在6月大幅反彈，比去年同期有較大幅度成長，也是今年手機面板出貨年增率首度轉為正數。

Omdia統計指出，2020年6月13家面板廠商智慧型手機面板出貨1.53億片，相比去年同期增長11％，相比前一個月增長20％。其中AMOLED面板出貨量約3170萬片，相比去年同期減少3％， 但比5月出貨增長18％。LTPS面板出貨量6120萬片，年增率、月增率均為22％。a-Si面板出貨量5600萬片，年成長1.5％，月增19％。

目前根據13家面板廠2020年上半年出貨情況，統計智慧型手機面板出貨7.55億片，相比去年同期衰退8％。各技術類別來看，2020年上半年，AMOLED面板出貨1.76億片，年減6.8％。LTPS面板出貨量2.73億片，年減8.5％。a-Si 面板出貨3.02億片，年減9％。

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