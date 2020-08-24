「2020社會創新大調查」24日發布，調研團隊表示，台灣民眾對社會企業的認知度首度突破三分之一，且有超過一半民眾表示，願意以較高的價格購買社企服務與產品。

這是台灣自2015年開始進行社會創新調查以來，5年的時間，社會企業概念才逐漸獲得台灣民眾認同。調研團隊台灣經濟研究院副所長康庭嶽指出，此次調查也訪問全台社會創新組織營運現況，297家受訪社創組織中，27.9％表示營運有獲利；而在面臨的挑戰方面，資金管道（27.9％）、行銷網絡（26.9％） 以及消費市場（20.5％）最讓社會創新組織擔憂。

「 2020社會創新大調查」由台灣經濟研究院分別對一般民眾及社會創新組織進行訪問。於2020年3月至4月間，透過電腦輔助電話訪問系統，抽樣調查台灣本島及離島地區年滿20歲以上民眾，共完成2,015份有效樣本；在社會創新組織方面，則針對全台676家社會創新組織發出問卷，共完成297份有效樣本，回收率約43.9％。

支持此項調查的星展銀行（台灣），總經理林鑫川24日特別出席。他表示，星展集團自2010年起即以陪伴社會企業成長為公益主軸，並積極透過「倡議」、「培育」與「整合」，提升社會企業知名度、提供贊助及專業輔導，並將社會企業融入銀行日常營運中。

林鑫川表示，今年看見社企夥伴因為新冠病毒疫情營運受到嚴重衝擊，星展除率先捐助逾2,500萬新臺幣購買社企產品，分享給需要幫助的族群外，也對內發起團購，號召同仁採買因疫情而無法出口、面臨腐壞的社企優質農產品，期望陪伴社企夥伴度過難關。未來，星展銀行（台灣）也會根據調查結果，集中資源就社會企業最需要的領域提供協助，例如，調查發現的社會創新組織最需要行銷業務、經營管理與研發品管相關人才。

(工商 )