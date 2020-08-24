受新冠肺炎疫情影響，今年韓國WIC世界創新發明大賽，參展者以影片方式介紹自己的作品，競賽成績今天公布，在12國、約130件作品參賽中，台灣代表團一舉拿下16金、11銀、2銅，總成績排名第二。

中華創新發明學會理事長吳智堯表示，今年韓國WiC世界創新發明大賽受到疫情影響，參加國家共有來自美國、科威特、馬來西亞、泰國等12個國家參加，參賽作品較往年平均少了一半以上，約130件作品參賽，台灣有35件參賽，最後總成績僅次於第一名的韓國，表現亮眼。

設計最亮眼的有中原大學商業設計系老師張道本、黃哲盛指導設計系學生陳怡如、蔡念庭、連以瑄的作品「Cherishpak擁抱緩衝包裝」。陳怡如說，看到傳統水果用發泡網套包裝，用過就丟，量又大，造成嚴重環境汙染，才想到設計水果的「避震套」。

造型彷彿「擁抱」水果，以創新的翻摺結構與食用級矽膠材質，避免果物撞擊，可以重複使用，達到減塑理想，成功獲得一面金牌。

打電動也能偵測學習盲點！來自高雄市私立正義高級中學教師林俊毅、與學生王哲灃、邱柏文、王煦、朱心瑜五人，共同研發「邏輯思考能力之檢測系統及其方法」，他們透過眼動儀偵測學生打電動的遊戲狀態，在利用大數據分析學生邏輯思考的學習能力，找到學生學習強項。

林俊毅說，透過了解學生思考不同的特性和能力，有助於幫學生找出課業上學習的問題與盲點後，再建立未來的學習建議與規劃，盼透過發明能輔助學生提升個人學習效率，達到事半功倍的讀書效果。

「養魚也要智慧化」！樹德科技大學生活產品設計系老師陳文亮和學生許偉傑，則發明「氧氣幽浮：魚塭增氧機」，利用水體循環原理，提高魚塭中的含氧量，還能分解水中有機物，改善魚塭品質。

陳文亮表示，養魚最擔心水的涵氧與污物等環境問題，如今也要智慧化，氧氣幽浮可透過APP來監控運行、降低魚塭換水次數節省水資源，藉此提高魚塭產能，發明也獲得一面金牌肯定。

(中時 )