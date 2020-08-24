香港商務及經濟發展局局長邱騰華今日表示，美國對港實施制裁政策，要求在港生產的商品出口至美國時不可標示「香港製造」的字樣，相關政策的實施日期延後45天，由原來的9月25日，延後至美國總統大選後的11月9日。

邱騰華在一場線上研討會上，再度批評美國推出相關政策的行為不公平及野蠻，並表明若美國違反世貿組織規定，港府絕對會依理力爭。他批評美國的制裁政策來意不善，完全沒有必要且毫無理由，目的只為打擊香港的獨立關稅區地位。

美國將於11月3日舉行總統大選，政策實施日推遲後，這也代表相關安排會在大選後才執行。美國海關和邊境保護局日前原本發布規定，指由9月25日起，所有自香港製造的進口商品，不可再標記「香港製造」（「Made in Hong Kong」）作為其來源，而必須明確註明「中國製造」（「Made in China」）

另一方面，美國也宣佈暫停與香港的移交逃犯、移交被判刑人員之外，還有其他許多國家也暫停了與香港之間相關協議。

(中時 )