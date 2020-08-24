新北市公共自行車全國數量最多，但被新北市審計處點名公共自行車傷害險太低，新北市議會民進黨團總召林銘仁指出，使用者變多相對地發生事故意外的頻率亦會上升，市府應加強投保公共自行車傷害險的宣導；新北市交通局表示，交通局除將持續加強宣導外，明年換約時除檢討費率，另研議增加強制投保項目，會員註冊就一定要投保傷害意外險，讓民眾騎乘公共自行車多一分保障，也保護第三人權益。

林銘仁表示，截至今年7月底，新北市YouBike已設置租賃站623個，累計車輛數1萬9426輛，2018與2019年度使用人次分別累計3114萬7,057、3540萬7,518人次，但去年度新北公共自行車傷害險的保費支出編列343萬4,720 元，卻只執行172萬9,951元，預算執行率為37.2％，仍有很大的努力空間。攸關民眾的權益，希望市府能有更積極的作為。

新北市交通局指出，新北市YouBike平均每日騎乘約10萬人次，一年達3600萬人次以上，事故發生率以去年為例，通報案件計357 件，事故發生率約十萬分之一，研判可能是民眾因騎乘時間少、距離短，或偶而騎乘，缺少警覺性，致投保意願低，目前投保率約為4成。

交通局表示，除將持續加強宣導外，於明年換約時除檢討費率，另研議增加強制投保項目，會員註冊就一定要投保傷害意外險，讓民眾騎乘公共自行車多一分保障，也保護第三人權益。

(中時 )