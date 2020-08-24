相較於蘋果iPhone 12系列螢幕頂端的「瀏海」（TrueDepth相機）會不會縮小，外界對於蘋果iPhone 12系列會否支援120Hz的討論更多，也更顯分歧。畢竟，支援120Hz或者說90Hz螢幕更新率是不少2020年旗艦級手機的標準配備，以iPhone 12系列將是蘋果旗下首款支援5G的機種、再加上蘋果市值突破2兆美元來看，如果今年在iPhone 12系列中看不到這項特點，真的說不過去。所幸根據網友發現，蘋果最新的iOS 14測試版（beta）中，為廣大的果粉們帶來了一絲盼望！

Twitter 帳號 iAppleTimes（@iAppleTimes）日前引述網友的推文發現，在釋出不久的iOS 14 beta 5當中，出現了「限制幀率」（Limit Frame Rate）的選項。假設若iPhone 12系列仍舊僅支援60Hz螢幕更新率，那麼提供這一個設定功能，可說是完全沒有意義。換句話說，這個選項在iOS 14系統中出現，等於指出蘋果有意提高iPhone 12系列的螢幕更新率。

If it only allows you to choose between 60Hz and something higher (120Hz), it means no LTPO and adaptive refresh which is the what we have been saying for 4 months... — Ross Young (@DSCCRoss) August 22, 2020

且據了解，在iOS 14 beta 1當中就曾經出現過Limit Frame Rate的功能，因此在beta 5當中再次出現這項功能，等於再度為iPhone 12系列支援120Hz螢幕更新率添了幾分證據。而針對這項爆料，顯示領域研究機構 Display Supply Chain Consultant(DSCC) CEO Ross Young則是再度回應他先前的發現，也就是iPhone 12系列沒有採用LTPO螢幕技術，換句話說不支援螢幕自動調整更新率的基本條件（在支援120Hz螢幕更新率的前提下，Galaxy Note20 Ultra支援這項技術）。

關於iPhone 12系列支援120Hz螢幕更新率的討論，從目前情況來推測，似乎最高階的iPhone 12 Pro Max(6.7吋螢幕的款式）能支援的可能性最高，而iPhone 12 Pro能否支援，目前似乎業界也沒有很高把握，更不用討論iPhone 12以及iPhone 12 Max這兩款機種了。看起來，除了相機、螢幕尺寸等規格上的差異，入門iPhone 12系列與高階iPhone 12 Pro系列在螢幕技術上也很可能存在明顯差異，為兩者之間明顯的價差給出更合理的說明。

(科技)