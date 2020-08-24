相較於蘋果iPhone 12系列螢幕頂端的「瀏海」（TrueDepth相機）會不會縮小，外界對於蘋果iPhone 12系列會否支援120Hz的討論更多，也更顯分歧。畢竟，支援120Hz或者說90Hz螢幕更新率是不少2020年旗艦級手機的標準配備，以iPhone 12系列將是蘋果旗下首款支援5G的機種、再加上蘋果市值突破2兆美元來看，如果今年在iPhone 12系列中看不到這項特點，真的說不過去。所幸根據網友發現，蘋果最新的iOS 14測試版（beta）中，為廣大的果粉們帶來了一絲盼望！
Twitter 帳號 iAppleTimes（@iAppleTimes）日前引述網友的推文發現，在釋出不久的iOS 14 beta 5當中，出現了「限制幀率」（Limit Frame Rate）的選項。假設若iPhone 12系列仍舊僅支援60Hz螢幕更新率，那麼提供這一個設定功能，可說是完全沒有意義。換句話說，這個選項在iOS 14系統中出現，等於指出蘋果有意提高iPhone 12系列的螢幕更新率。
且據了解，在iOS 14 beta 1當中就曾經出現過Limit Frame Rate的功能，因此在beta 5當中再次出現這項功能，等於再度為iPhone 12系列支援120Hz螢幕更新率添了幾分證據。而針對這項爆料，顯示領域研究機構 Display Supply Chain Consultant(DSCC) CEO Ross Young則是再度回應他先前的發現，也就是iPhone 12系列沒有採用LTPO螢幕技術，換句話說不支援螢幕自動調整更新率的基本條件（在支援120Hz螢幕更新率的前提下，Galaxy Note20 Ultra支援這項技術）。
關於iPhone 12系列支援120Hz螢幕更新率的討論，從目前情況來推測，似乎最高階的iPhone 12 Pro Max(6.7吋螢幕的款式）能支援的可能性最高，而iPhone 12 Pro能否支援，目前似乎業界也沒有很高把握，更不用討論iPhone 12以及iPhone 12 Max這兩款機種了。看起來，除了相機、螢幕尺寸等規格上的差異，入門iPhone 12系列與高階iPhone 12 Pro系列在螢幕技術上也很可能存在明顯差異，為兩者之間明顯的價差給出更合理的說明。
(科技)
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