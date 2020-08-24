新竹市長林智堅（革口為了騎樓順平計畫有感而發，23日在臉書以「下了車，我們都是走路的人」為題，貼深夜文抒發心情。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅為了騎樓順平計畫有感而發，23日在臉書以「下了車，我們都是走路的人」為題，貼深夜文抒發心情。（摘自林智堅臉書／陳育賢新竹傳真）

「下了車，我們都是走路的人」！新竹市政府近期大力執行騎樓順平計畫工程，城隍廟廣場前也完成行人徒步區，受到不少民眾讚賞，當然，期間也碰上些許阻力，為此，市長林智堅有感而發，23日在臉書貼深夜文抒發心情，他並引用南非曼德拉總統所說的「我們不要因為習慣了黑暗，就為黑暗辯護。」

林智堅在臉書粉絲團貼文表示，記得剛當市長的時候，經常為了騎樓的問題，騎樓的佔用苦惱，行人必須走到馬路上，甚至有同仁因此受傷，市民朋友失去了生命。

經過這幾年的努力，步行城市的計畫也逐步一一落實，而這時也該到了推動騎樓順平的時間，透過舒適寬廣的人行空間，把這些公共建設串連在一起，推著嬰兒車走在這座美麗的城市不該有所障礙。

一路上同仁好努力，有好幾位同仁每次去溝通的時候都被罵，但到這階段，多數的民眾還是願意配合。

但總有少部分的人，希望藉由外部的壓力，造成市府的困擾，來阻止騎樓順平的政策，但市府仍啟動了騎樓順平的計畫，他要格外謝謝議會大多數的議員拍手叫好，也在網路上看到好多的媽媽們、長輩們，他們都覺得終於有人願意正視騎樓違規佔用的問題，願意得罪這麼多人來成就行人的方便，

他能理解公共事務是必須有部分妥協的，所以市府還是留了一部分騎樓空間讓店家有些彈性，但另一部分我們堅持要還給行人。

他要特別引用南非曼德拉總統所說的，「我們不要因為習慣了黑暗，就為黑暗辯護。」他期許年輕的政治工作者，不要舉著高道德、高標準、高價值的正義旗幟，但行扭曲事實、汙衊他人，否定這麼多人辛苦公務人員的努力。

步行城市的計畫，已經推動了好多年，我們也看到了小小的成果，騎樓順平是新竹市民共同的期待，他要向因此受到影響的市民朋友說聲抱歉，但這絕對是對這座城市長遠發展的重要工作和里程碑，請大家給他和市府團隊力量，大家一起打造1座步行城市。畢竟，「下了車，我們都是走路的人」。

(中時 )