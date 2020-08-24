「創作鬼才」盧廣仲日前與臺大中文系副教授蔡璧名在台北華山Legacy舉行「解愛」講唱會，鮮少談論感情的他，用音樂作品分析內心感情觀，不但獻唱多首經典情歌，還首度挑戰詩詞歌唱，獲得滿堂彩。盧廣仲透露自己是蔡璧名的書迷，蔡璧名也回憶跟廣仲初次碰面吃飯時，就被他燦爛笑容留下深刻印象，還稱讚宛如「裴勇俊」。兩個人透過講唱的方式，藉由古詞與歌詞，在兩個小時裡分享關於愛的不同意義，彷彿替歌迷開了一堂必修的「戀愛講義」。

這場「解愛」講唱會由天下雜誌出版主辦，添翼創越工作室協辦，盧廣仲以愛為主題，選唱多首膾炙人口的經典情歌，開場便以〈我愛你〉重現大學時期對愛情的直白與單純，蔡璧名笑說，盧廣仲的歌詞很有趣，從太陽公公與我們之間的微笑，拉出每個人都需要懂得去感受愛，甚至還要練習如何表現愛。

盧廣仲也帶來許久未公開演出的〈結婚鑽戒〉及〈星座愛情故事之巨蟹座可不可以繼續說愛〉兩首情歌，他難得透露情事，他說：「曾經在一段關係的最後，一起決定要結束了，對方哭得非常傷心，那個時候我也非常心痛，想著我還能為她做些什麼，也讓我想要擁有好好說再見的能力。」蔡璧名對於盧廣仲在愛情裡的良善感到肯定，也表示兩人看待相失，是很成熟的態度。

此外，盧廣仲挑戰古詞翻唱，先是宋朝陸游的〈釵頭鳳〉，接著詮釋徐志摩的〈再別康橋〉，深情投入演唱情緒，配上投影歌詞，他也獻唱〈蟬聲已逝〉，提醒大家要把每段緣分當作最後一次般珍惜。

兩人分享相識過程，盧廣仲以前就是蔡璧名的讀者，從她的人生際遇到打太極治病，讓他感受到「為乎身心靈健康是操之在己。」蔡璧名聽到盧廣仲的歌曲，認為他不只是歌手，還擁有哲學家與教育家的靈魂，從他的歌詞能感受到不同人生態度。蔡璧名笑說：「見到本人後發現原來肌肉線條，不但是個帥哥，而且笑容還跟裴勇俊一樣好看。」引起全場大笑。

盧廣仲透露這半年開始跟蔡璧名學習太極，過去十年他用快樂的旋律跟歌詞激勵很多歌迷，也幫助到憂鬱症患者，這對他在創作的路上很有意義，他認為學太極能靜心病激盪創作的想像力，希望可以跟張三豐一樣活到150歲繼續唱歌，還提醒現場歌迷也要一起活到150歲。他也正努力籌備個人專輯，將呈現新風格希望在今年底跟大家見面。

盧廣仲與蔡璧名在台北華山Legacy舉行「解愛」講唱會。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲日前在台北華山Legacy舉行「解愛」講唱會。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲與蔡璧名在台北華山Legacy舉行「解愛」講唱會。（添翼創越工作室提供）

(中時 )