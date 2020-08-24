葉欣眉、Apple近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，分享曾上當受騙的經驗。葉欣眉表示好友揪投資，除了有獲利，好友有天還特地拿本金來還，直到她回彰化老家才發現，好友總共騙了上千萬，已經人間蒸發，唯獨有拿回本金的她一直到警察來電約談，才知道自己已被警方監聽、跟監好幾個月，差點就被誤以為是犯罪同夥。

好友在所有投資者中，只還了葉欣眉30萬本金，她表示：「可能是因為我跟他最要好吧。」後來她到了警局做筆錄，清楚交代自己跟對方的談話內容、投資過程，警方比對了監聽電話內容，最後相信了她的清白。

Apple分享被詐騙的過程。（衛視中文台提供）

而Apple則回憶朋友邀她投資，第1個月投20萬，拿回本金加利息23萬，陸續加碼投資了快50萬，對方卻消失不見，找了共同好友約對方出來對質，才發現對方根本沒邀她投資，而他也被「假Apple」騙了好幾個月幫忙付房租，兩人驚覺自己都是被害人，連忙報警。

(中時 )