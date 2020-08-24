台灣大(3045)「超5G應用」再拋市場震撼彈，今(24)日正式宣布與全球GPU顯示晶片大廠NVIDIA共同打造的「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台，攜手搶攻台港澳區廣大玩家市場，另外，台灣大5G用戶也將可獨家免費試玩。

台灣大本次與NVIDIA強強聯手，將最高規格的GPU及遊戲串流技術引進台灣大雲端機房，猶如在任何筆電、Mac或Android手機加上高規虛擬顯卡一般，即使沒有高端電競電腦設備，也能透過5G連線隨時隨地開打，暢玩3A級PC遊戲大作。

台灣大總經理林之晨表示，在5G正式商轉後，相關應用開始發展落地，而「雲端遊戲」正是最能讓用戶快速直接感受5G高速大頻寬、低延遲的應用之一，透過5G網路切片技術，遊戲產業的巨大改革也將隨之啟動。此次能與全球GPU產業的王者NVIDIA，共同打造「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台，台灣大將扮演最強助攻，透過台灣大的5G行動網路、雲端技術以及平台服務，結合myfone門市實體通路的優勢及天賦，讓玩家在「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台感受遊戲中的能所不能。

林之晨進一步說，延續「在家用Wi-Fi、出門用5G」的概念，透過台灣大「好速成(又又)5G+Wi-Fi 6」旗艦版，讓台灣「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台的玩家無論出外在家，都能享有最佳的網路環境，不僅如此，台灣大自去年啟動遊戲代理事業，率先布局紮根遊戲產業，持續與國際領先遊戲開發巨頭Riot Games合作，前後推出卡牌遊戲《符文大地傳說》、第一人稱射擊遊戲《特戰英豪》。未來也將深耕遊戲代理商的角色、擴大雲端遊戲策略聯盟，帶給台灣大及更多玩家截然不同的服務。

NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟表示，NVIDIA在2019年推出GeForce NOW聯盟計畫，讓全球的電信商可以運用NVIDIA RTX伺服器及雲端遊戲軟體，看好透過與的合作，成為GeForce NOW聯盟在台港澳區的合作夥伴，雙方一起推動雲端遊戲的發展，邱麗孟進一步說明，最佳的雲端遊戲體驗需要高效能顯示卡搭配高速、固網和5G行動寬頻網路以達到低延遲且穩定的服務品質。因此NVIDIA透過與全球各大電信業者合作，將高效能的雲端遊戲透過在地化的GeForce NOW串流遊戲平台結合5G服務提供給廣泛的玩家，而台灣大正是在台灣地區的首選。

(時報資訊)