大陸超大豪雨與水災退去後，工地整頓災情及水泥廠降低庫容，還需要一段時間，預期9月水泥價將會重啟上漲行情，第4季傳統旺季可望更旺，亞泥(1102)今日雖然開低，但盤中由黑翻紅，力守平盤之上。

大陸地區今年首季封城停工，沒想到第2季豪雨成災一直到8月上旬，使得中國大陸全國水泥價格指數，由2019年12月20日166.46點，下滑至2020年7月31的135.95點，累積跌幅達18.3%。目前中國大陸經濟解封，外加雨季結束天氣轉好，水泥業不利因素消失，未來進度落後的工程將加速趕工，水泥市場需求將明顯上升，今年第4季傳統旺季表現可望更旺。

目前大陸水災剛結束，工地的災情整頓及重新開工，還需要一段時間，同時，先前水泥廠累積的高庫存，也需要一段時間去化，等到庫存降至正常水準後，在趕工需求的推升下，水泥價格可望走出一波漲勢。由於今年Q1有疫情、Q2有水災，基期降低，明年上半年水泥業者業績表現可望出現明顯成長。

(時報資訊)