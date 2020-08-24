日本電視台(Nippon TV)周一引述多位不具名政府和執政黨官員的消息指出，首相安倍的入院並非為了健康檢查，而是為了治療慢性病。

安倍近一周兩度入院，對外說法均為入院接受健康檢查，政府發言人指出，周一的入院主要為接受上次健檢的後續醫療檢查。

安倍首相的行程預定周一下午將回到辦公室。

(時報資訊)