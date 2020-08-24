高雄市長陳其邁24日就職，台下多位局處首長也沒戴口罩，但市府衛生局認為密切接觸風險為違反中央規定，不考慮裁處。（林宏聰攝）

台南市長黃偉哲因未戴口罩遭自家市府衛生局開罰3000元，然而高雄市長陳其邁24日就職，也被發現包括他本人及多位局處首長未戴口罩，挨批第一天上工就錯誤示範，但高市衛生局強調，入場時有戴口罩、量體溫、實聯制，且座位保持1.5公尺距離，儘管過程中拿下口罩，接觸時間並不長，因此不考慮開罰。

高市府配合中央執行「防疫新生活運動」，先前曾宣導17日後若出入醫療機構、教育場所、娛樂場所、大眾運輸、賣場市集、展演競賽、宗教場所及大型活動等八類場所應戴口罩，經勸導堅持不配合者，衛生局將依傳染病防治法第70條裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

黃偉哲因出席志工表揚活動短暫未戴口罩，被台南市衛生局開出全市第一張罰單；高市國民黨議員黃紹庭質疑，陳其邁今天上任，就職典禮上3、400人群聚，包括陳其邁、3位副市長和局處首長上台宣誓時，許多人都沒戴口罩，宣誓後坐回台下仍繼續不戴，「陳其邁市長今天第一天上工，就挑戰市府規定、帶頭不戴口罩，台南開罰了，高雄衛生局罰不罰？」

不過，高市衛生局表示，依中央規定，典禮開始時要求戴口罩、量體溫、實聯制，且座位安排均達1.5公尺安全距離，雖然現場有不同情形，但拿下口罩接觸的時間也不長，研判密切接觸的風險未違反中央規定，因此不考慮裁處，但若有個別狀況，會依據相關事證再釐清。

儘管先前曾宣導17日後八類場所經勸導仍不戴口罩要開罰，但衛生局強調，目前還是屬於行政指導原則，而台南則是已依據傳染病防治法公告實施，才有依據可開罰；至於高雄是否將跟進公告實施？高市衛生局回應，遵照中央流行疫情指揮中心指示辦理，目前仍僅是行政指導狀態。

(中時 )