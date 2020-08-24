新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但在各國央行大力實施刺激經濟政策下，許多企業獲得政府資金協助，避免倒閉風險，但這也代表今年企業獲利要大方發放股息給股東成為難事，就有數據指出，全球前1200大企業在疫情期間少發了1081億美元(約3.18兆元新台幣)，創2009年以來最大跌幅。

面對新冠肺炎疫情，甚至有部分國家也以停發股息的方式換取給企業補助，

綜合外媒報導指出，全球資產管理集團Janus Henderson分析師發布最新研究報告指出，全球前1200大企業的發配股息情況，創下自2009年金融危機以來最大降幅，約1081億美元、年減22%，其中在歐洲、英國影響範圍最大，支出下降50%以上。

分析報告指出，在最慘的情況下，2020年全球股東潛在收益可能從基礎水平下調23%，落至1.1兆美元。

影響較大的產業包括能源產業，以及被封鎖經濟所影響的非必需消費類股。至於科技股、電信與提供醫療服務的企業則沒有受到太大衝擊，現金股利按基礎計算個別增加1.8%、0.1%。

今年股息發配進入前10大的企業包括蘋果、微軟等跨國大型企業，冠軍則是由雀巢拿下。Janus Henderson全球股票收益主管Ben Lofthouse表示，股息發配表現代表目前市場趨勢，代表有更多的科技股願意多發一些股息，他們的資產負債表的穩健程度也勝於其他產業。

(中時新聞網)