美國海軍每隔兩年都會邀各國部隊，在美國夏威夷群島周邊及珍珠港舉行跨國海上軍演。今年美國環太平洋軍演17日登場，21日10國船艦合體航行，一字排開震撼力十足。

美國環太平洋軍演（Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC），由美國太平洋司令部指揮，是世界上最大的國際海上演習，主要著眼在環太平洋地區的整體利益，今年於8月17日至31日舉行。

此次軍演總計有22艘艦艇、1艘潛艇及超過5300名官兵參加，21日於夏威夷外海進行編隊航行。臉書「U.S. Pacific Fleet」PO出10國船艦列隊航行的照片，網友看了直呼「太強大了」「太神奇了！」同時祝福演習一切順利、人員安全。

環太平洋地區是國際活動的樞紐，對國際貿易具有重要意義。環太平洋軍演由美國海軍第三艦隊，在1971年促成此計畫，意在提升各國間的相互合作，1974年後改每兩年舉行，今年是第27屆軍演。

(中時新聞網)