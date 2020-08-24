新竹一名張姓人妻，與陳姓老公結婚之前就常常偷吃，婚後死性仍然不改，小王一個接一個，被老公查出與4、5個小王有染後，竟然惡人先告狀，因擔心被告通姦，造謊遭家暴、逼墮胎，向法院訴請離婚，但新竹地法官拆穿張女謊言，駁回離婚訴求。

據《自由時報》報導，張妻謊稱，自己和老公結婚後，穿搭被要求，忠誠度也不被信任，老公要查看她的手機時，被發現與其他異性連繫，就會被辱罵「賤女人、妓女」。

張妻還指出，自2017年被老公打耳光後昏厥倒地，當時向法院聲請保護令，並提起離婚訴訟，因老公願意改過自新，才把訴訟撤回。還稱，2019年3月懷孕後，被老公懷疑不貞，又被甩耳光造成右耳聽力喪失，事後老公秘密跟監，她只好再向法院申請保護令獲准，下定決心休夫。

但陳夫反駁說，老婆婚後就要求將房產改成共有，否則離婚，拒絕還會被言語羞辱，老婆之所以撤回告訴，是因為被他發現在外有多名小王才會撤告。陳夫還無奈表示，老婆出軌成性，他找不到人才會請員警協尋，沒想到卻被說成跟監，還發現妻子2019年10月間與蘇男同居，2020年又與另一名小王到新竹縣某摩鐵開房間，幾天後接到醫院來電，通知張妻懷孕消息，讓他感到傻眼。

新竹地院審理時發現，張女的確懷了小王的種，陳男的跟監、找員警到摩鐵抓姦行為，都是為了蒐證外遇事實。而張女2019年1月就曾因失聰就醫，而並非被老公打傷，至於張女遭老公逼迫墮胎一事，經調查時間點是在2017年結婚之前。

法官認為，張女的出軌行性，是造成2人婚姻破碎的主因，若准許張女休夫請求，將會破壞婚姻秩序，有失公正，故駁回張女休夫的訴求。

(中時新聞網)