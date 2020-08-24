受到新冠肺炎疫情影響，不只台灣人出不了國，許多喜愛台南的日本朋友也無法前來旅遊。台南市政府提前部署報復性旅遊商機，特地與日本各地方政府合作，從8月20日起分別在友誼市群馬縣水上町政府、人氣景點「工匠之鄉」、國道休息站水紀行館等3處辦理「迷你文宣展」，提供台南市最新最夯的旅遊資訊，預計9月起還將陸續在仙台市、富士宮市等23個友誼市、交流城市設展。

市府表示，自從台南與日本直航班機開通，加上「pen」「BRUTUS」等日本知名雜誌大力介紹，「迺台南呷美食」已成為日客遊台的熱門行程；為方便日本民眾取得台南的資訊，市府將在日本多個景點、旅遊服務中心規畫展示觀光文宣，宣傳台南的魅力。

友誼市日本群馬縣水上町台灣事務局長阿部真行也指出，越來越多日本人知道台南的古蹟、小吃很多、尤其溫泉與芒果更特別受到日本人的喜歡，大家都很喜歡台南想盡快前來旅遊；此次市府文宣展的企畫，獲得水上町率先響應，自8月20日起分別在町政府、人氣景點「工匠之鄉」、國道休息站水紀行館等3處設展，預計9月起還將陸續在仙台市、富士宮市等23個友誼市、交流城市辦理。

市府還說，迷你文宣展的現場，將展示網羅台南景點、慶典活動、小吃店家資訊的「台南市觀光地圖」及走懷舊路線的「五條港舊城懷舊」、「府城歷史散策」等多樣日文版文宣，更備有特製劍獅印章供民眾蓋戳留念，期待疫情過後日本朋友鬥陣來台南「炸蜂炮、逛古蹟、吃小吃、泡溫泉」。

(中時 )