開學季即將到來，義大世界購物廣場精選必買好物，包括New balance、Converse 9/2(三)前全館商品滿3,000元送600元，UNDER ARMOUR即日起至9/30，上衣及包包3件再享8折優惠，皆可使用動滋券。此外，來購物還能拍出最強出遊照，Pocky於義大世界購物廣場C區 B3及3F，共打造三處打卡新景點，包括想像顛倒屋、抹茶鞦韆棒林、經典Pocky錯視，讓大家發揮創意，創造可愛又繽紛的精彩回憶。

義大世界購物廣場籲請消費者，應把握最後的暑假時光，外出旅遊總要拍出最酷、最炫的回憶照，Pocky餅乾棒在義大世界購物廣場特別設置三處裝置藝術區，座落於C區 B3的「想像顛倒屋」，利用家具錯位，拍攝時讓人如同懸掛在半空，開放型的設計，只要發揮想像力，就能創造獨一無二的有趣效果。另一區「抹茶鞦韆棒林」，放大100倍、和真人同高的抹茶Pocky，顏色繽紛又吸睛，一旁還有鞦韆，搭配森林系的抹茶色，拍起照來，可愛的森林女孩就是妳。除了拍照，於Pocky快閃櫃消費滿100元，就送格力高Tie職人巧克力脆片冰淇淋家庭號乙杯，滿299元，加贈格力高紙袋跑跑人。

義大購物廣場表示，觀察開學季，一向是數位產品、運動用品最受歡迎，因此從暑假尾聲品牌陸續推出系列優惠。德誼數位2020全新iPod Pro、Macbook air上市，推出教育優惠，9/30前購買Macbook系列加碼贈5,000元指定周邊商品。New balance、Converse、LACOSTE三大品牌則從即日起至9/2(三)，消費滿3,000元送600元，滿5,000元送1,500元；UNDER ARMOUR即日起至9/30，上衣及包包3件再享8折優惠、5件享7折(配件除外)，以上運動品牌還可使用動滋券。

此外，8/31前暑期優惠最後倒數：義大世界購物廣場消費滿3,000元，就送價值一萬元的現金抵用券，內含多家國際名品以及皇家酒店、天悅飯店抵用券。義大遊樂世界19歲以下玩樂園免費，大人只要580元，再加碼好禮四選一，還有吳冠達魔術師帶來神乎其技的大型魔術秀「魔鏡」等你來看。倒數一週，千萬別錯過。

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